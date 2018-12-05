Присвоил деньги клиента. Известный курганский адвокат обвиняется в крупном мошенничестве

05 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область

Присвоил деньги клиента. Известный курганский адвокат обвиняется в крупном мошенничестве

Известный курганский адвокат Алексей Зарецкий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Следствие установило, что гендиректор юридической компании "Курганский гамбит" Екатерина Попова вместе с Зарецким, который оказывал помощь гражданам в получении страховых выплат после ДТП, на основании договора на оказание юруслуг предоставили в "Росгосстрах" пакет документов. Доверенность им написал гражданин К. - Попова и Зарецкий представляли его интересы.

После этого на счет Поповой в "Альфа-Банке" пришла страховая выплата в размере 196 тыс. 450 рублей - эти деньги являлись возмещением ущерба, причиненного здоровью застрахованного гражданина К. Сумма была снята со счета и присвоена Зарецким и Поповой, считает следствие.

"В отношении генерального директора и учредителя юридической фирмы следователем Следственного управления УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - "мошенничество", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Зарецкий и Попова сейчас находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время следователи полиции продолжают собирать доказательства причастности Поповой и Зарецкого к другим подобным возможным преступлениям.

В данный момент Алексей Зарецкий продолжает оказывать юридические услуги ничего не подозревающим гражданам - на его странице в социальной сети "Вконтакте" размещен пост, в котором юрист рекомендует людям перед подписанием договора обратиться за бесплатной консультацией в фирму "БлагоМед", которую он представляет.

"Большинство автоюристов - это бывшие сотрудники ГИБДД, которые намеренно умалчивают информацию о сумме страховой выплаты. Это делается для того, чтобы потерпевший в ДТП подписал договор, в котором обязуется выплатить процент от страховке юристу", - говорится в сообщении Зарецкого.

Стоит отметить, что Алексей Зарецкий сам является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Присвоил деньги клиента. Известный курганский адвокат обвиняется в крупном мошенничестве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Зарецкий, адвокат, мошенничество, счет, страховые выплаты, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 36

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети