Присвоил деньги клиента. Известный курганский адвокат обвиняется в крупном мошенничестве

Известный курганский адвокат Алексей Зарецкий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Следствие установило, что гендиректор юридической компании "Курганский гамбит" Екатерина Попова вместе с Зарецким, который оказывал помощь гражданам в получении страховых выплат после ДТП, на основании договора на оказание юруслуг предоставили в "Росгосстрах" пакет документов. Доверенность им написал гражданин К. - Попова и Зарецкий представляли его интересы.

После этого на счет Поповой в "Альфа-Банке" пришла страховая выплата в размере 196 тыс. 450 рублей - эти деньги являлись возмещением ущерба, причиненного здоровью застрахованного гражданина К. Сумма была снята со счета и присвоена Зарецким и Поповой, считает следствие.

"В отношении генерального директора и учредителя юридической фирмы следователем Следственного управления УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - "мошенничество", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Зарецкий и Попова сейчас находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время следователи полиции продолжают собирать доказательства причастности Поповой и Зарецкого к другим подобным возможным преступлениям.

В данный момент Алексей Зарецкий продолжает оказывать юридические услуги ничего не подозревающим гражданам - на его странице в социальной сети "Вконтакте" размещен пост, в котором юрист рекомендует людям перед подписанием договора обратиться за бесплатной консультацией в фирму "БлагоМед", которую он представляет.

"Большинство автоюристов - это бывшие сотрудники ГИБДД, которые намеренно умалчивают информацию о сумме страховой выплаты. Это делается для того, чтобы потерпевший в ДТП подписал договор, в котором обязуется выплатить процент от страховке юристу", - говорится в сообщении Зарецкого.

Стоит отметить, что Алексей Зарецкий сам является бывшим сотрудником правоохранительных органов.