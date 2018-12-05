05 Декабря 2018
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В галерее имени Айвазовского создадут попечительский совет, сопредседателями которого станут Мединский и Аксенов

В галерее имени Айвазовского в Феодосии будет создан попечительский совет, который возглавят глава Минкульта Владимир Мединский и губернатор Республики Крым Сергей Аксенов. Об этом глава региона сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Принято решение о создании попечительского совета галереи имени Айвазовского. Министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский и я будем сопредседателями совета", - написал чиновник.

Как он отметил, активное участие в деятельности совета также примут министр культуры Крыма, меценаты, деятели культуры, искусства и науки.

Аксенов подчеркнул, что имя и творчество всемирно известного художника – один из главных символов Крыма, и Айвазовский "внес огромный вклад в популяризацию полуострова, в благоустройство родного города".

"Это не только бессмертное наследие мастера, всемирно известная Феодосийская картинная галерея, носящая его имя, но и водоснабжение, и культурное развитие, и его инициативы по строительству железной дороги и расширению Феодосийского порта. Выражаясь современным языком, эти инфраструктурные проекты способствовали развитию всего региона", - добавил губернатор.

 

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В галерее имени Айвазовского создадут попечительский совет, сопредседателями которого станут Мединский и Аксенов

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Теги: Сергей Аксенов, Крым, Иван Айвазовский, Владимир Мединский, галерея



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