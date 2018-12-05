"Не окажут негативного воздействия". Ямальские власти не видят угроз в приходе недропользователей в заказник

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа не увидели причин для беспокойства в утвержденном Минприроды перечне участков недр, которые будут предложены для геологического изучения в 2019 г. В него, напомним, вошел Южно-Байдарацкий участок, расположенный на территории заказника "Ямальский" в ЯНАО. В департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона отметили, что режим ООПТ не запрещает проведение геологических изысканий под присмотром окружных властей, а о добыче нефти речи пока не идет. Между тем федеральный центр готовит правовую базу для того, чтобы нефтяники могли получить доступ к нефти в заповедных уголках, передает корреспондент Накануне.RU.

Южно-Байдарацкий участок, согласно документам Минприроды, содержит запасы нефти (17,6 млн т по категории D1 и 14,3 млн т - по D2) и газа (D1 - 103,3 млрд кубометров, D2 - 97,7 млрд кубометров). Сейчас участок может быть предоставлен недропользователям лишь в целях геологического изучения.

В положении о заказнике говорится о запрете добычи полезных ископаемых, а также выполнения "иных связанных с пользованием недрами работ", запрет наложен и на взрывные работы. Вместе с тем юридическим лицам и гражданам при наличии письменного разрешения и под контролем должностных лиц профильного департамента допускается проведение работ с целью геологического изучения.

"В настоящий момент, существуют невзрывные методики проведения геологических изысканий, которые не приводят к нарушению растительно-почвенного покрова. Данные методики широко используются на территории автономного округа. Применение невзрывных методов проведения геологических изысканий в ограниченный период времени (преимущественно зимний период), по мнению департамента не оказывают существенного негативного воздействия на состояние природных комплексов и компонентов заказника", - сообщил Накануне.RU начальник департамента Владимир Галуза.

Сейчас на Ямале не планируют вносить изменения в режим особой охраны территории заказника либо исключать территорию Южно-Байдарацкого лицензионного участка из состава заказника. Как показывает российская практика, к последнему инструменту кураторы ООПТ прибегают, когда речь заходит о начале добычи. К моменту завершения геологического изучения ямальского месторождения практика может быть узаконена федерацией.

В ноябре Минэкономразвития опубликовало проект поправок в Земельный кодекс РФ, министерство предлагает до 2023 г. исключить то из границ заповедников, нацпарков и других ООПТ производственные объекты, дороги, а также месторождения полезных ископаемых. По оценке экспертов Гринписа, из под охраны может быть выведено больше миллиона гектаров. Из-за добычи полезных ископаемых в зону риска попадают такие заповедники, как "Большой Арктический", "Жигулевский", национальные парки "Русская Арктика", "Самарская лука", "Югыд ва" и многие другие ООПТ. Добытчики могут активизироваться и в природном парке "Нумто" в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Проект получил массу негативных отзывов, авторы пока не подвели итоги общественного обсуждения.