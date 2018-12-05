Суд вынес вердикт томичу, разрубившему студентку на куски

В Томском областном суде рассматривалось резонансное дело по убийству молодой студентки, которая пропала летом прошлого года.

Спустя несколько дней после исчезновения девушки появилась шокирующая информация о том, что на берегу озера в Ботаническом саду обнаружена голова пропавшей студентки. Родственники прошли процедуру опознания. Вскоре правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 30-летний томич, который, по версии следствия, изнасиловал и расчленил студентку.

В ходе разбирательств присяжные доказали, что в тот роковой день мужчина заманил студентку к себе в квартиру, там он избил несчастную девушку и изнасиловал, а когда та пригрозила сообщить обо всем правоохранителям – задушил ее. Впоследствии обвиняемый расчленил тело девушки в своей ванне и расфасовал части тела по мусорным мешкам, которые разбросал в различных частях Томска.

Мужчина не признал своей вины и до последнего утверждал, что лишь помогал истинному убийце девушки избавиться от тела. Однако государственные обвинители убедили коллегию присяжных в виновности подсудимого.

"Подсудимый мужчина признан не заслужиающим снисхождения. Теперь только профессиональному суду предстоит установить наказание, которое понесет обвиняемый", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Томичу вменяют обвинение по статьям "Убийство" и "Убийство, сопряженное с изнасилованием". Кроме того, стало известно, что мужчина ранее был судим. Таким образом, ему грозит до двадцати лет колонии строгого режима, сообщает Федералпресс.