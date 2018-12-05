Плата свердловских домохозяйств за вывоз мусора вырастет в разы, а в новых расчетах остается немало "белых пятен"

Сегодня Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. Областные депутаты отмечают, что новых расчетах до сих пор остается немало "белых пятен", передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, ЕМУП "Спецавтобаза" выставила цену в 698 руб. за кубометр, "ТБО" Экосервис" - 713 руб. за кубометр. Самый дорогой тариф оказался у компании "Рифей" - 846 руб. за кубометр. Данные тарифы являются максимальными, а значит региональные операторы могут их снижать.

"Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре - 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц", - сообщили в ведомстве.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который ранее предсказывал, что после утверждения тарифов с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц, прокомментировал сегодняшнее решение РЭК.

"Принят среднерасчетный тариф, тот, что и планировался. В какой-то мере он обоснован и не завышен: я знаю, что просили гораздо больше. Тот же "северный куст", "Рифей", просили больше тысячи рублей за куб. Тариф утвердили, но главное сейчас - понять, сколько уберут у жителей из квадратного метра. Раньше то, что мы платили, было "зашито" в наших квадратных метрах. Сейчас, какую сумму рассчитают и вычтут, будет понятно "в чистом весе", сколько у людей действительно останется, а сколько реально добавили за уборку мусора. Я задавал этот вопрос на комитете. Насколько знаю, такие письма разосланы по всем муниципалитетам, которые должны отрабатывать это со своими управляющими компаниями, частными либо муниципальными, и те должны сделать с 1 января перерасчет. За содержание жилья у нас сумма должна уменьшиться на эту составляющую. А сколько она будет - мне так и не ответили ни в РЭК, ни в министерстве ЖКХ", - рассказал Накануне.RU Вячеслав Вегнер.

Он добавил, что надо понимать следующее: "раньше брали с квадратного метра, а сейчас будут брать с человека". Для отдельно взятого домохозяйства тариф может вырасти в разы. Сейчас, по мнению Вегнера, при площади квартиры 40 кв. метров и тарифе 2 руб. в месяц с собственника взимается примерно 80 руб. в месяц.

Но, по его мнению, здесь есть и положительный момент.

"Мы знаем, что у нас много "резиновых квартир", и это будет один из методов борьбы с ними. Мне известно об одной такой, где прописано 9 тыс. человек, и если умножить на 150 руб., то в месяц им нужно будет платить больше миллиона. Я посмотрю, как они будут платить", - заключил парламентарий.