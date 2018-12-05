Стартует суд над экс-министром транспорта Прикамья, которому вменяют получение взятки в 8,4 миллиона

Рассмотрение дела экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева начнется 11 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дело против политика возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры ценой в 2 млрд руб. Взятка была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации.

4 декабря в Ленинском районном суде Перми состоялось предварительное заседание. Оно прошло по инициативе защиты и в закрытом режиме, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Она просила исключить ряд доказательств, которые собрало обвинение. Судьи не стал исключать доказательства, их рассмотрят в рамках процесса. Первое заседание, на котором дело рассмотрят по существу, состоится 11 декабря. На время следствия бывшего министра отпустили под подписку о невыезде.