Госкомпании по утилизации отходов выделят 75 миллиардов рублей

Госкомпания по переработке и утилизации мусора должна быть создана до конца 2019 года, на это из бюджета будет выделено более 75 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на замминистра природных ресурсов, администратора нацпроекта "Экология" Дениса Храмова.

Речь идет о создании государственного интегратора региональных операторов по обращению с отходами – публично-правовой компании (ППК).

На 75 млрд рублей госсредств частные компании должны предоставить 225 млрд рублей. В общей сложности инвестиции составят почти 300 млрд рублей.

Новая госкомпания будет подчиняться Минприроды. Она будет координировать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора.

Напомним, "мусорная реформа" по всей стране стартует с 1 января. Она предусматривает новые территориальные схемы размещения отходов, утверждение операторов вывоза ТКО, повышение тарифов.

Ранее Накануне.RU писало, что в России в 2019 году начнется битва за "мусорную экономику". В стране в ближайшее время ожидается появление еще одной госкорпорации, размеры и финансовые потоки которой в будущем смогут поконкурировать с такими "монстрами", как "Газпром" или РЖД.