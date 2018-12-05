Объявлен сбор средств на "две гвоздики для Сталина"

"Сталинизатор" объявил очередной сбор денег на гвоздики для Сталина. Как сообщается на сайте проекта, 21 декабря 2018 года в 17 раз состоится традиционное возложение цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлёвской стены в Москве. Там же предлагаются реквизиты банковских карт, на которые можно перевести средства на акцию.

"Мы идем возлагать алые гвоздики потому, что Сталин – наш национальный лидер. Чем такие личности отличаются от исторических деятелей, от ученых, полководцев, инженеров, художников и писателей? Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Петр I – все они заставили русский народ не просто ответить на вызов времени, они заставили мобилизоваться и отстоять свое право на независимость. И даже в их ряду личность И.В. Сталина резко выделяется. Выделяется теми свершениями, которых достигли мы, русский народ (в союзе с остальными народами СССР) во всех областях человеческого развития", - сказано на сайте проекта.