Трамп заявил, что не заключит торговую сделку с Китаем, если она не будет "настоящей"

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых пошлин против китайских товаров в случае, если с КНР не удастся заключить "настоящую" торговую сделку. При этом в своём твиттере глава Белого Дома выразил уверенность в том, что Китай не хочет пошлин и сделку рано или поздно удастся заключить.

Минкоммерции КНР назвало переговоры лидеров КНР и США на саммите в Буэнос-Айресе успешными и заявило о скорейшем выполнении достигнутых договорённостей, а по остальным пунктам переговоры продолжатся в предстоящие 90 дней – в срок, на который американская администрация отложила введение новых пошлин. Дата начала переговоров пока неизвестна, но, как передаёт South China Morning Post, Китай уже сформировал и готов направить для участия в них команду из 30 чиновников.

Длительные переговоры лидеров США и Китая стали обнадёживающим сигналом для мировой экономики, однако из-за противоречивого поведения Трампа, это событие так и не смогло убедить инвесторов в том, что торговая война между двумя странами прекращена. Во вторник индекс Dow Jones упал почти на 3,1%. S&P 500 упал более чем на 90 пунктов, а индекс Nasdaq Composite снизился на 4%, или 283 пункта.

Многие вопросы двусторонней торговли, и в целом межгосударственных отношений, такие как государственная поддержка Китаем собственных производителей, вмешательство США в дела Тайваня остались за рамками переговоров. Кроме того, одной из целей ограничения торговли с КНР считается борьба с программой "Сделано в Китае - 2025", призванной вывести китайскую промышленность на новый технологический уровень.