В Прикамье оштрафовали компанию, загрязнявшую особо охраняемую территорию

Компания "ЭКО" разместила отходы на территории "Соснового бора" в Краснокамском районе. Природная территория относится к особо охраняемым, сообщили Накануне.RU в минприроды Пермского края.

В отношении компании составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении административного наказания. "ЭКО" оштрафовали на 300 тыс. руб. Также на 15 тыс. было оштрафовано должностное лицо, допустившее нарушение.

"ЭКО" попыталось оспорить решение об административном наказании, однако Краснокамский городской суд и Пермский краевой суд не стали его отменять.