700 рублей за кубометр. В Свердловской области утвердили предельные тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

ЕМУП "Спецавтобаза" выставила цену в 698 руб. за кубометр, "ТБО" Экосервис" - 713 руб. за кубометр. Самый дорогой тариф оказался у компании "Рифей" - 846 руб. за кубометр.

В департаменте добавили, что эти тарифы являются максимальными, а значит региональные операторы могут их снижать.

"Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре – 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц", - сообщили в ведомстве.

Ранее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер путем арифметических действий пришел к выводу, что после старта реформы с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц. Эта цифра складывается из норматива, которого пока придерживается РЭК - 669 руб. за кубометр мусора. При 2,5 "кубов" в год на человека (столько мусора в среднем генерирует один житель Екатеринбурга) получается почти 140 руб. в месяц на человека, а с учетом НДС - и все 160 руб. Сейчас, по мнению Вегнера, при площади квартиры 40 кв. метров и тарифе 2 руб. в месяц с собственника взимается примерно 80 руб. в месяц.

Напомним, "мусорная реформа" по всей стране стартует с 1 января. Она предусматривает новые территориальные схемы размещения отходов, утверждение операторов вывоза ТКО, повышение тарифов. Тюменская компания "Рифей", близкая к энергоолигархам Алексею Бикову и Артему Боброву, пыталась зайти и на рынок Екатеринбурга, конкурируя с ЕМУП "Спецавтобаза", однако сделать это не сумела.