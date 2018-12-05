Полиция Москвы опровергла введение плана "Сирена" из-за розыска сотрудника ВОХР

Столичное управление МВД опровергло информацию о сбежавшем с автоматом охраннике и введении в Москве плана "Сирена". Об этом сообщает РИА Новости.

До этого СМИ передали, что московские правоохранители якобы ведут розыск сотрудника военизированной охраны (ВОХР), покинувшего свой пост на объекте во Владимирской области.

Сообщалось, что мужчина при себе имеет автомат Калашникова с двумя снаряженными магазинами.

В сентябре челябинский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 50 тыс. рублей военнослужащему, который сообщил о заложенном взрывном устройстве.

Весь личный состав был приведен в режим усиления. Свой поступок сержант объяснил тем, что ранее служил в данном Учебном центре и имел обиду на командование.