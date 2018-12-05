Фотовыставка "Лица труда" открылась во Владивостоке

Во Владивостоке открылась фотовыставка "Лица труда", организованная "Партией Дела" и издательским домом "Комсомольская правда". Это уже третья в 2018 году экспозиция по итогам одноименного фотоконкурса.

Всего на конкурс были присланы более 100 работ, из которых отобрали шесть лучших. Пять авторов получили фотокамеры, а главный победитель — приз в 100 тыс. руб., им стал фотограф Василий Кувакин из Волгограда с портретом машинистки крана механического цеха №4 ОАО "Волгограднефтемаш" Ирины Бутко.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе "Партии Дела", с помощью конкурса удалось показать величие и престиж рабочей профессии.

"К сожалению, в 90-е важность рабочих профессий была сильно умалена. Мы в "Партии Дела" понимаем их значимость для экономического благополучия и процветания нашей страны", — отметили в пресс-службе.

Победительницей конкурса в Приморском крае и обладательницей фотокамеры Canon 80D стала жительница Большого Камня Инна Мамушкина, она прислала фотографию сварщицы Дальневосточного завода "Звезда".

"В современных масс-медиа люди рабочих профессий практически не представлены. Можно сколь угодно говорить о постиндустриальном развитии и инновациях, но без промышленности и сельского хозяйства страна не может существовать в принципе", — отметил секретарь федсовета "Партии Дела" Алексей Лапушкин.