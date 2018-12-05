Борис Дубровский: "Важно избежать бюрократизации Форума глав регионов государств-членов ШОС"

Форум глав регионов может стать эффективным инструментом регионального взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества. В дальнейшем состав участников планируется расширить и привлечь к работе форума регионы стран наблюдателей и партнеров ШОС. Об этом, открывая организационное заседание, заявил губернатор Южного Урала Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня в Челябинске в первом Форуме глав регионов принимают участие более 100 человек, представляющих пять регионов России, четыре области Узбекистана, по три провинции Китая и Пакистана, по два региона Киргизии и Таджикистана, по одному региону Индии и Казахстана.

Борис Дубровский поприветствовал участников, напомнив, что в 2020 году Челябинск принимает заседание совета глав государств-членов ШОС.

"Идея налаживания прямых связей между регионами государств-членов ШОС назревала уже давно. Сейчас мы близки к созданию эффективного инструмента регионального взаимодействия. Мы надеемся, что новая структура будет работать так же эффективно, как Деловой совет или Межбанковское объединение ШОС", - сказал глава региона.

"Важно избежать бюрократизации Форума глав регионов. Следует затачивать работу на решение конкретных задач в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, спорта и туризма. В перспективе, можно было бы продумать шаги по подключению к совместной деятельности регионов стран-наблюдателей и партнеров ШОС", - подчеркнул Дубровский.

Российская сторона подготовила проект Положения Форума глав регионов стран ШОС, который определит правила взаимодействия, основные параметры и практические аспекты функционирования механизма.

"Рассчитываем, что совместными усилиями удастся подготовить документ для утверждения главами государств на саммите в 2019 году. Сегодня мы можем испытать предлагаемую схему в тестовом режиме", - сказал губернатор.

Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов считает, что встреча положит начало выстраиванию механизмов взаимодействия между регионами.

"То, что создается, исключительно важно, потому что сегодня ШОС становится серьезным фактором не только в региональной, но и глобальной политике. Мы ощущаем на себе специфику нынешнего этапа развития мирового сообщества, когда США настойчиво стремятся сдержать процесс переформатирования всей системы международных отношений и выстроить их под себя. Как следствие, снижается уровень доверия, расширяется конфликтность, распространяется нестабильность в мире", - обозначил он.

Хакимов отметил, что приоритетами ШОС остаются политический диалог и безопасность, но сегодня актуальность приобретает развитие экономических связей.

"В повестке дня ШОС официально стоит вопрос о переходе на использование национальных валют. Наше министерство финансов приступит к экспертной проработке данного вопроса", - добавил он.

В приветственном слове генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов подчеркнул, что Форум глав регионов выступит еще одной важной площадкой для обмена опытом и новаторскими идеями в самых различных областях сотрудничества от приграничной торговли до совместных проектов в сфере здравоохранения, науки, культуры, спорта и туризма. Он отметил, что в разрабатываемой программе межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС активное внимание будет уделяться сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной областях.