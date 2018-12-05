05 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Французская газета раскрыла секрет успеха Путина на международной арене

Великолепное образование Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов, пишет французская газета Figaro.

Отмечается, что Путин осознает разницу в складе ума и образовании других народов, что позволяет ему обдуманно строить свою политику. При этом выступающие против него другие лидеры западных стран зачастую плохо смыслят в данном вопросе.

Газета вспоминает президента США Дональда Трампа, который путает Австрию с Австралией, и французского лидера Эммануэля Макрона, который считает, что Гвинея (территория Франции в Южной Америке) является островом, передает Regnum.

Издание отмечает, что президент России хорошо разбирается в географии и основных чертах каждого государства.

Так, во время выступления министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, который рассказал о поставках свинины в Индонезию, Путин напомнил, что Индонезия - мусульманская страна и свинина там запрещена.

Напомним, казус произошел на совещании по развитию сельхозсектора. Министр рассказал о позитивном опыте Германии в сфере экспорта продуктов животноводства. Ткачев особо подчеркнул, что ФРГ ежегодно реализует более трех миллионов тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и Японии.

Путин поправил его. "Южная Корея… Какая разница", - ответил Ткачев и продолжил речь.

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Французская газета раскрыла секрет успеха Путина на международной арене

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Теги: Владимир Путин, международная арена, Figaro



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