В Прикамье маленькая девочка пострадала на построенном с нарушениями игровом комплексе

Маленькая девочка пострадала на игровой площадке в селе Карагай, сообщили Накануне.RU в пресс-сулжбе прикамского управления СКР.

В январе – октябре житель Карагайского района организовал в одном из торговых центров села Карагай игровой аттракцион. Но сделал он это с нарушениями. В сентябре в комплексе пятилетний ребенок получил травму, средней тяжести. После проверки сотрудниками СКР, специалистами регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний аттракцион временно закрыт.

Из-за травм ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".