Челябинец увидел мат в рекламе сети кафе "Burger King"

Сейчас антимонопольная служба устанавливает возможные нарушения закона о рекламе.

"Мужчине пришла рассылка на электронную почту. Он считает, что данная реклама содержит ненормативную лексику", - сообщили Накануне.RU в УФАС региона.

Мужчина посчитал, что подача рекламы таким образом является провокацией и оскорбляет посетителей.

Челябинская УФАС проверит сеть ресторанов быстрого питания "Burger King" после обращения мужчины, который увидел мат в рекламном слогане компании.





