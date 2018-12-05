05 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Принц Гарри и Меган Маркл ждут двойню?

Накануне принц Гарри (34) и Меган Маркл (37) посетили поминальную службу в церкви Святого Люка в Челси. Таким образом пара отдала дань уважения Чарли ван Страубензи – школьному другу Гарри и принца Уильяма (36), погибшему в 2002 году в автокатастрофе.

На фотографиях, сделанных папарацци, заметно, что у Меган Маркл, которая давно не появлялась на публике, очень сильно вырос живот и округлилась грудь. Родить ребенка герцогиня Сассекс должна весной 2019 года, так что по самым максимальным прикидкам срок ее беременности не превышает сейчас шести месяцев, но вероятно, он меньше. Однако живот герцогини очень большой, так что в сети снова заговорили о двойне.

К слову, в букмекерских конторах Великобритании ставки на то, что у Гарри и Меган родится двойня – очень популярны. Многие предполагают, что пара решила минимизировать риски и прибегла к процедуре ЭКО, то есть имела возможность выбрать, сколько детей будет зачато. Таким образом Меган почти бы "догнала" Кейт Миддлтон, которая на год младше Маркл, но уже имеет троих детей. Кроме того, возраст герцогини Сассекс по сегодняшним меркам хоть и не предельный для рождения первенца, но уже позволяет назвать американскую актрису позднородящей, что может нести определенные риски.

Напомним, актриса сериала "Форс-мажоры" и внук королевы Великобритании поженились в мае этого года. Они получили от Елизаветы II титул герцога и герцогини Сассекских. Ребенок Гарри и Меган станет седьмым в очереди на британский престол.  

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Принц Гарри и Меган Маркл ждут двойню?

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Теги: принц гарри и меган маркл, британская королевская семья, очередь на престол



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