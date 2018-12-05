05 Декабря 2018
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Экономика Курганская область

С 2019 года для зауральского бизнеса могут снизиться ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-сферы

Власти Курганской области рассмотрят вопрос снижения с 2019 года ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-сферы. Этот и другие вопросы обсудили на встрече курганских предпринимателей и первого замгубернатора региона Андрея Саносяна.

Как отметил Саносян, поддержка бизнеса - это один из приоритетов работы областного правительства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Зауралья Вадим Шумков поручил с Нового года ввести курсы по обучению бизнесменов деловому английскому языку, а также подготовке IT-специалистов.

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С 2019 года для зауральского бизнеса могут снизиться ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-сферы

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Теги: Андрей Саносян, бизнес, предприниматель, льготы, ставки, налоги



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