Ямальская "дочка" "Корпорации развития" отказывается от иска на 1,5 млрд к генподрядчику строительства ТЭС "Полярная"

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (25% принадлежит "Корпорации развития") может отказаться от иска к чешской компании PSG-International a.s., которая была подрядчиком строительства ТЭС "Полярная". Решение внесено в повестку декабрьского комитета кредиторов обанкротившейся компании. Суды с PSG-International дочерняя структура "КР" вела несколько лет, цена вопроса - порядка 1,5 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как стало известно агентству, комитет кредиторов ЭК "Уп-Уп" на собрании 20 декабря рассмотрит предложение об отказе от иска к PSG-International, который рассматривается в Международном арбитражном суде. На текущий момент исковые требования ямальской компании составляли 18,6 млн евро (порядка 1,4 млрд руб.) неосновательного обогащения по факту отказа от возврата авансов по договору подряда, а также 59,2 млн руб. за ненадлежащее исполнение работ на объекте.

Первый иск к PSG-International ЭК "Уп-Уп" подала в 2016 г., дело начал рассматривать ямальский арбитраж. После долгих споров о подсудности дела иск перенаправили в Вену, при этом ямальская компания просила рассмотреть дело в "домашней" инстанции, в том числе, из-за процедуры банкротства - расходы на ведение дела в международном суде в разы выше, но учитывая суммы иска, кредиторы были заинтересованы в доведении дела до конца.

Теперь на рассмотрение комитета вынесено предложение об отказе от иска. В "Вологда-Консалтинг" (участвует в ведении банкротной процедуры в отношении ЭК "Уп-Уп") Накануне.RU не смогли назвать причины такого решения. Там лишь уточнили, что уведомление прислал глава комитета кредиторов Константин Солопов, организация будет запрашивать дополнительные документы и разъяснения.

Напомним, строительство ТЭС закончилось возбуждением уголовных дел о хищении средств. "Корпорация развития" привлекала в проект кредиты Чешского экспортного банка, структуры "ОНЭКСИМа" - банка "Международный финансовый клуб", госгарантии Ямала. В залоге по кредиту оказались акции "Полярного кварца", которые "МФК" продал связанной офшорной компании, а "КР" заплатила за них 130 млн руб.