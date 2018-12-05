05 Декабря 2018
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Сахалин выйдет на митинг против переговоров с Японией по Курилам

В Южно-Сахалинске состоится митинг в защиту Курильских островов. В администрацию города подано уведомление.

Акция намечена на 15 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-центре сахалинского обкома КПРФ.

"Цель мероприятия – открыто выступить против передачи островов Курильской гряды Японии, а так же против действия властей, ведущих к ухудшению жизни населения и к глубокому политическому кризису", - говорится в заявлении.

Ранее Сахалинский обком КПРФ потребовал от Правительства РФ дать четкий ответ на вопрос, намерено ли оно передать часть островов Курильской гряды под юрисдикцию Японии.

Напомним, социологические опросы, недавно проведенные "Левада-центром", показали, будто российские граждане стали лучше относиться к возможности передачи Курил, чем годом ранее. Некоторые эксперты сочли, что такого рода опросами власть "готовит" население к сдаче Курил.

Как сообщало Накануне.RU, при Владимире Путине активизировался процесс пересмотра итогов Второй мировой войны по территориям Дальнего Востока.

Ранее президент РФ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.

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Сахалин выйдет на митинг против переговоров с Японией по Курилам

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Теги: сахалин, митинг, курилы



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