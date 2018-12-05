Анна Седокова пытается отсудить у вдовы футболиста Валентина Белькевича наследство

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова (35) снова судится. На этот раз – со вдовой белорусского футболиста и тренера Валентина Белькевича. Он скончался летом 2014 года в возрасте 41 года из-за тромбоэмболии.

Семейные перипетии таковы: с 1996 года Белькевич жил с девушкой Олесей, воспитывал ее сына от первого брака. Потом он ушел к Седоковой, женился на ней в 2004 году и в 2006 году развелся. В этом браке родилась девочка Алина. После расставания Белькевич вернулся к Олесе и женился на ней.

Сейчас Седокова и Олеся Белькевич пытаются разделить наследство. Родители футболиста, по словам Анны, отказались от своих долей в пользу единственной внучки.

Седокову не устраивает, что друзья и коллеги Белькевича встали на сторону Олеси. Певица обвиняет футболистов в том, что они выставляют Валентина содежранцем Олеси, якобы, у него ничего не было, что бы он мог оставить в наследство.

Седокова пишет в Instagram: "Я молчала, но дальше нельзя. Уже больше трех лет длится судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти папы Алины Валентина Белькевича. Больше трёх лет другая сторона затягивет процесс, покупает людей, справки , договаривается с кем может и не может , с самыми могущественными людьми в стране, но завтра, не смотря на их старание, состоятся последнее слушание в Апелляционном Суде ! И суть этого спора – не спор между мною и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом – я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина – Алины. И я, и Родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина. Он любил её очень сильно и умер, не успев оставить завещание . Именно поэтому, и мама Валентина Белькевича и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трёх лет происходят невероятные вещи. Другая женщина, которая в эфире программы "Секрет на Миллион" заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец. И она, женщина которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и следовательно это она купила квартиру в которой жила ещё я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство и память Валентина И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина. Особенно нас удивил Саша Хацкевич , главный тренер "Динамо" . Прошедший с ним всю дорогу , он говорил такие тосты на нашей свадьбе ! Валентин был выдающимся футболистом и не смейте это у него отнимать !И вот лучший друг Валентина , Хацкевич , который сидел у меня на кухне , который держал на руках мою маленькую дочь , приходит в суд и даёт показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец , что нужно все забрать у ребенка".

Напомним, в этом году Седокова судилась с украинским предпринимателем Максимом Чернявским за право опеки над ее средней дочерью – Моникой. Всего у Седоковой трое детей, все от разных мужчин. Сына Гектора она родила два года назад, но с отцом мальчика в брак не вступала и рассталась с ним через несколько месяцев после родов.