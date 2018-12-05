На фоне "ползучей сдачи" Курил Китай испытывает прочность японской позиции по островам Сенкаку

Китай активизировал свою деятельность вблизи островов Дяоюйдао (известных также под японским названием Сенкаку). О своём суверенитете над архипелагом и прилегающей к нему акватории заявляют и Пекин, и Токио. На фоне активизировавшихся переговоров японского и российского руководства о статусе Южных Курил, КНР направляет к берегам островов, которые считает своими, корабли.

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, Япония выразила протест появлению вблизи островов Сенкаку китайского корабля-разведчика. По некоторым данным, в середине ноября китайцы провели бурение скважин в поиске нефтяных и газовых месторождений. Корабль был замечен близ линии, где сходятся границы исключительных экономических зон Китая и Японии в Восточно-Китайском море. Теперь Токио обеспокоен тем, что Китай может начать добычу ресурсов в её экономической зоне. На саммите "двадцатки" премьер-министр Японии Синдзо Абэ обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с тем, чтобы возобновить переговоры.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление тем, что граница между Японией и КНР не установлена, а Китай продолжает свою деятельность в одностороннем порядке.

Китай мог намеренно отправить корабли к Дяоюйдао, чтобы оценить решимость администрации Абэ в деле защиты архипелага. Кроме того, бурения в Восточно-Китайском море осуществляются одновременно с претензиями на суверенитет в Южно-Китайском море. Не исключено, что разведка уже показала наличие запасов нефти и газа вблизи спорных островов, и присутствие КНР в этом регионе начнёт возрастать.

Стоит отметить, что такое испытание японской позиции на прочность Китай проводит практически синхронно с намерением российского руководства заключить мирный договор на условиях декларации 1956 г., предусматривающей передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи. При этом условия мирного договора окончательно неизвестны, в японской прессе встречаются предположения о том, что в документе будет прописана возможность обсуждения статуса и остальных островов южной Курильской гряды.