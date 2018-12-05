На Камчатке ребенок погиб, забравшись в стиральную машину

На Камчатке в стиральной машине обнаружено тело 9-летнего мальчика.

Инцидент произошел в Елизовском районе 4 декабря: сына нашла мать, пока отец мальчика был в командировке. По предварительным данным, ребенок весь день сидел один дома, а входная дверь оказалась закрыта изнутри.

По словам родственников, мальчик раньше уже забирался в машину. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка, правоохранительные органы устанавливают все детали трагедии, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, этим летом на Камчатке женщине дважды отказали в госпитализации и она умерла. После этого врачей стал проверять Следственный комитет.