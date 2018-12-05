В зауральском городе маленькая девочка чуть не погибла, провалившись в открытый колодец

4-летний ребенок провалился в открытый люк, гуляя с мамой и папой.

Инцидент произошел в Шумихе рядом с одним из домов на улице Тутынина, пишет издание "Наша Шумиха".

Люк был заметен снегом, девочка наступила на него и провалилась. Родители бросились на помощь, однако достать ребенка оказалось непросто. Времени на вызов спасателей не было, поэтому отец сам решил спасти свое дитя.

Попросив помощи у прохожих, он достал ребенка. С девочкой не произошло ничего страшного - она лишь промокла, испугалась и получила несколько ушибов.

Пока никаких официальных комментариев о начале проверки данного инцидента от надзорных ведомств не поступало.