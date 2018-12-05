Югорчанина осудят за кражу брусники

Житель Белоярского района Югры украл 60 литров брусники. Теперь ему грозит срок до пяти лет.

Как сообщает Федералпресс, в селе Казым местный житель проник в чужой сарай, сорвав замок, и украл несколько картонных коробок и бочку с брусникой. 52-летняя хозяйка сарая обратилась в полицию как только обнаружила пропажу.

Сотрудники правоохранительных органов "по горячим следам" задержали вора. Им оказался 40-летний безработный житель села, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Известно, что украдено было 60 литров ягоды общей стоимостью в 10 тыс. руб. Преступник находится под стражей, в его отношение заведено уголовное дело по факту кражи. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Югре.