05 Декабря 2018
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Борьба с пробками в центре Москвы: цены на парковку вырастут до 380 рублей в час

Столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час (на 180 рублей больше, чем сейчас) - будет установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города.

Как сообщили в департаменте транспорта столицы, данный тариф будет действовать днем (с 8:00 до 21:00) в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, улицы Тверской, а также на улицах Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. При этом на этих улицах парковка в воскресенье также станет платной.

В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен. Ужесточаются и правила парковки: на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, а не 15, пишет "Коммерсант".

Увеличить тарифы предложил Российский экономический университет имени Плеханова. Специалисты вуза, в частности, предлагают повысить максимальный тариф на чрезмерно загруженных улицах, приблизив его к ценам внеуличных подземных паркингов, которые доходят до 500 рублей в час.

Одной из причин загруженности уличных парковок, по словам специалистов вуза, являются заниженные цены на них в сравнении с внеуличной.

В университете пришли к выводу о необходимости проведения мероприятий с целью повышения стоимости парковки, а значит и уменьшения доли парковочных мест в центре города.

Эксперты даже рассчитали, что повышение тарифов на уличную парковку до размера тарифов во внеуличных паркингах, снижение 15-минутного периода бесплатной парковки, предоставляемого по правилам для оплаты, позволят снизить загруженность на 15-20%.

В вузе также полагают, что такие меры позитивно скажутся на пропускной способности улиц в центре Москвы, снижении аварийности, уменьшении количества грубых нарушений правил дорожного движения.

Сообщалось, что власти Москвы думают над корректировкой тарифа на парковку в столице, однако считают предложенный тариф в 500 рублей завышенным.

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Борьба с пробками в центре Москвы: цены на парковку вырастут до 380 рублей в час

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Теги: парковки, москва, пробки



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