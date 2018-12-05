05 Декабря 2018
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В мэрии Нефтеюганска отказались финансировать банкротство муниципального хлебокомбината

Прекращено дело о банкротстве хлебокомбината "Нефтеюганский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Арбитража.

На предпоследнем заседании департаменту муниципального имущества мэрии Нефтеюганска предложили до следующего заседания, которое было назначено на 4 декабря, покрыть расходы по дальнейшему банкротству предприятия. Они не дали согласия, поэтому процедура прекращена.

"Ни сам хлебокомбинат, ни его единственный учредитель – департамент муниципального имущества – не могут профинансировать процедуру банкротства. Предприятие будет само платить по счетам, оно действующее, со временем заплатит", - уточнили в суде.

Напомним, заявление в суд с требованием признать предприятие банкротом написала налоговая служба. Она просила суд включить в реестр требований кредиторов долг предприятия по обязательным платежам в 17 млн руб. 6 ноября от хлебокомбината поступил отзыв о прекращении производства по делу из-за отсутствия у должника имущества в достаточном количестве для финансирования банкротства. Департаменту также предложили профинансировать процедуру.

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В мэрии Нефтеюганска отказались финансировать банкротство муниципального хлебокомбината

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Теги: хлебокомбинат Нефтеюганский, иск о банкротстве



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