В Кургане супруги за распространение наркотиков получили 26 лет тюрьмы на двоих

В Кургане на 16 лет в колонии особого режима осудили мужчину - его признали виновным в распространении наркотиков.

В 2015 году злоумышленник вместе со своей женой раскладывал по подъездам домов в Кургане "закладки", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

2 сентября 2015 года супругов задержали, однако после возбуждения уголовного дела они скрылись и около года жили в Краснодарском крае.

Супругу мужчины осудили на 10 лет тюрьмы.