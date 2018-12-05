05 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Глава Перми объявил выговор двум начальникам департаментов администрации

Глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговоры начальнику департамента дорог и транспорта Перми Роману Залесинскому и начальнику департамента имущественных отношений Михаилу Берникову из-за некачественной подготовки аукционной документации. Замглавы Анатолию Дашкевичу было сделано замечание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Отметим, что на последнем заседании городской думы, которое состоялось 20 ноября, депутаты согласовали покупку 85 автобусов на сумму 883 млн руб. 200 тыс руб. Заказчиком выступил департамент имущественных отношений администрации Перми. 65 автобусов будут использовать дизельное топливо, 25 - газомоторное топливо. Также парламентарии напомнили, что в сентябре власти закупали пять автобусов марки "Воглобас". Общая стоимость покупки тогда составила 9,9 млн руб. Было отмечено, что после изменения документации стоимость автобуса выросла от 1 млн до 2 млн руб., хотя при покупке машин оптом цена, напротив, должна снижаться.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 10 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

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Глава Перми объявил выговор двум начальникам департаментов администрации

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Теги: Глава Перми, выговор, Роман Залесинский, Михаил Берников



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