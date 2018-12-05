05 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Илья Захаров отказался от поста главы свердловского избиркома и остался в мэрии

Председатель городской избирательной комиссии Илья Захаров отказался от поста главы областного изибиркома. Как сообщил Накануне.RU сам Захаров, он хочет помочь новой городской администрации.

Предложение поступило лично от главы региона Евгения Куйвашева, который уже сделал бывшего главу областной избирательной комиссии Валерия Чайникова вице-губернатором и руководителем своего аппарата. После этого Захаров стал главным претендентом на пост Чайникова.

Ранее стало известно о конфликте прежнего руководства мэрии и Ильи Захарова. Он, по мнению бывших управленцев города, перестал быть в их команде - "не вовремя поднял руку", когда отбирали кандидатов на пост мэра города. Глава горизбиркома входил в комиссию, которая проводила собеседования и рекомендовала того или иного человека на это место. Захаров решил поддержать вице-губернатора Александра Высокинский, а не человека от "серого дома" - вице-мэра Алексея Кожемяко.

После этого прямо во время Единого дня голосования 9 сентября чиновники отобрали у Захарова кабинет для проведения брифинга и отключили этаж избирательной комиссии от сети Интернет.

Что же касается работы Захарова на прошедших выборах, то, по информации Накануне.RU, Куйвашев оценил "большой энтузиазм" руководителя горизбиркома.

церемония вручения удостоверений об избрании депутатов городской думы, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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Илья Захаров отказался от поста главы свердловского избиркома и остался в мэрии

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Теги: Илья Захаров, Екатеринбург, избирательная комиссия, правительство Свердловской области



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