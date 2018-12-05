На Среднем Урале 12-летний ребенок получил травму позвоночника, провалившись в подвал

На Среднем Урале ребенок получил серьезную травму на прогулке. Обстоятельства случившегося хочет выяснить Следственный комитет.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 1 декабря во дворе многоквартирного жилого дома в Каменске-Уральском: 12-летний ребенок во время прогулки поскользнулся и упал с двухметровой высоты в спуск в подвальное помещение. В результате он получил травму позвоночника.

Сейчас пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь. Полиция ведет проверку по данному инциденту.

Следственный комитет поставил вопрос перед прокуратурой о передаче им материала проверки по факту случившегося. Если это будет сделано, в СКР обещают тщательно во всем разобраться и дать ситуации объективную и принципиальную правовую оценку.