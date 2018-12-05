В Челябинске начался первый Форум глав регионов государств–членов ШОС

В Челябинске сегодня на территории гостиницы "Березка" проходит первый Форум глав регионов государств-членов ШОС, передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятии примут участие более 100 человек - представители делегаций Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России.

В рамках мероприятия пройдет организационное заседание. С приветственным словом выступит спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов и губернатор Борис Дубровский. Также запланировано проведение деловых встреч.

После официальной части для гостей запланировано посещение исторического музея Южного Урала и "Челябинского трубопрокатного завода".

Форум станет диалоговой площадкой для развития взаимодействия стран ШОС на региональном уровне.

Как сообщили в пресс-службе челябинского губернатора, основные направления деятельности Форума губернаторов охватывают торгово-экономическую сферу, инновации, медицину и здравоохранение, культуру, спорт и туризм, науку и образование.