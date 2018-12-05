Долги россиян перед банками достигли исторического максимума

Объем задолженности россиян перед банками увеличился до исторического максимума, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России. Значение превышает показатели 2014 г.

В 2018 г. кредитование населения выросло на 22,5%, в основном за счет ипотечных (42,5% от общей задолженности населения) и необеспеченных кредитов.

Из структуры долга практически исчезли валютные кредиты, отмечает ВБ.

Как сообщало Накануне.RU, россияне все чаще берут кредиты, когда возникает необходимость в крупных покупках.