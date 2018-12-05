05 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство

Лазерные комплексы "Пересвет" с начала декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщила газета Вооруженных Сил России "Красная звезда".

Новейшим оружием армию начали оснащать в рамках госпрограммы вооружений в 2017 году. Отмечается, что военные подразделения, в которые поставлены лазерные комплексы, прошли теоретическую и практическую подготовку.

В июле сообщалось, что система уже поступила в войска и развернута в местах дислокации. В Минобороны уточнили, что российские военные в настоящее время осваивают новую технику.

боевой лазерный комплекс "Пересвет"(2018)|Фото: youtube.com/Минобороны России

Напомним,о новом вооружении президент Владимир Путин заявил в марте 2018 года, во время послания президента Федеральному собранию. Выступление впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

Сразу после речи Путина группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой, сообщали СМИ.

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Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство

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Теги: пересвет, лазерные комплексы



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