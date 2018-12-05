Черчесов признан "Тренером года" несмотря на антирекорд по количеству поражений в сборной России

4 декабря в Москве прошла церемония вручения национальной спортивной премии Министерства спорта РФ за 2018 год. Одним из лауреатов стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, Черчесов получил награду в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года". Этим летом команда под его руководством впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Напомним, ранее по итогам года Станислав Черчесов вошел в десятку лучших тренеров мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Несмотря на эти достижения, специалист поставил антирекорд во главе сборной России по количеству поражений.