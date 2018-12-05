05 Декабря 2018
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Спорт В России За рубежом

Черчесов признан "Тренером года" несмотря на антирекорд по количеству поражений в сборной России

4 декабря в Москве прошла церемония вручения национальной спортивной премии Министерства спорта РФ за 2018 год. Одним из лауреатов стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, Черчесов получил награду в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года". Этим летом команда под его руководством впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Напомним, ранее по итогам года Станислав Черчесов вошел в десятку лучших тренеров мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Несмотря на эти достижения, специалист поставил антирекорд во главе сборной России по количеству поражений.

Сборная России по футболу, Кубок Конфедераций, Станислав Черчесов, Федор Смолов(2017)|Фото: rfs.ru

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Черчесов признан "Тренером года" несмотря на антирекорд по количеству поражений в сборной России

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Теги: Черчесов, сборная России, тренер года



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