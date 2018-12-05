ОПЕК может отложить решение о сокращении добычи из-за разногласий с Россией

Между ОПЕК и Россией существуют разногласия относительно объемов сокращения добычи нефти. Из-за них решение может быть отложено.

По данным Рейтер, Россия готова сократить свою добычу на 140 тыс. баррелей в день, ОПЕК предлагает Москве уменьшить добычу на 250-300 тыс. баррелей.

Всего в рамках сделки ОПЕК+ добыча может сократиться на 1,3 млн баррелей в день.

Как сообщало Накануне.RU, эксперты считают, что российские нефтяники из-за решения ОПЕК + будут вынуждены пересмотреть свои планы по увеличению добычи.