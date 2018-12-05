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Политика В России

В Госдуме собрали подписи для "пенсионного" обращения в КС

Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

Последними присоединились депутаты фракции ЛДПР, сославшись на то, что "коммунисты недавно передали подписные листы". В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые "«отменяют или умаляют права и свободы" граждан. В юридической службе Компартии полагают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

Вопрос о том, какие именно фракции подписались под обращением, важен потому, что коммунисты с 2016 года уже не могут обратиться в КС самостоятельно. Чтобы направить запрос, необходимо собрать подписи 90 депутатов. В шестом созыве в КПРФ было 92 депутата, а в седьмом — лишь 43. Недостаточно и подписей справороссов (23 депутата). С поддержкой ЛДПР (39) под обращением теоретически смогут подписаться уже 105 депутатов. Первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов сказал, что депутаты фракции подписались под коммунистическим обращением почти две недели назад, оставалось дождаться ЛДПР.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал ему, что депутаты обращение "подпишут, вроде бы день назад они согласились". От более подробных комментариев о причинах того, почему ЛДПР решила поддержать обращение, в руководстве Компартии и фракции отказались. Не стали там говорить и о количестве собранных подписей.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отказался от комментариев, сославшись на то, что "находится в Петербурге".

Во фракции КПРФ первыми собрали подписи своих депутатов, сказал депутат Денис Парфенов, депутаты "Справедливой России" присоединились к обращению практически всей фракцией, а "ЛДПР от этого воздерживались". Он объясняет это тем, что "ЛДПР — буржуазная партия, периодически подыгрывающая интересам правящей верхушки".

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заверил, что фракция присоединилась к процессу сбора подписей с опозданием не по своей вине, а "как только были переданы документы от КПРФ". Он убежден, что в затягивании процедуры ЛДПР обвиняют те, "кто решил попиариться на конфликте". По его словам, подписалась под обращением вся фракция. Под подписным листом, который выложил на странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Диденко, значатся подписи 16 депутатов от ЛДПР, включая лидера партии Владимира Жириновского, пишет "Коммерсант".

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В Госдуме собрали подписи для "пенсионного" обращения в КС

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Теги: Госдума, пенсионная реформа, КС



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