05 Декабря 2018
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Медведев назначил Куйвашева главой оргкомитета по подготовке к 300-летию столицы Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве области, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Заместителями председателя назначены первый вице-губернатор региона Алексей Орлов и глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В состав оргкомитета вошли представители федеральных министерств и ведомств, члены Совфеда, депутаты Госдумы, вице-губернаторы и министры Свердловской области, руководители финансово-промышленных структур и предприятий региона, общественные деятели.

Так, в числе членов оргкомитета Аркадий Чернецкий, Андрей Козицын, Татьяна Юмашева, Наина Ельцина, Дмитрий Пумпянский, Игорь Баринов, Игорь Алтушкин, Сергей Чепиков, Антон Шипулин и другие.

Напомним, указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга 7 мая подписал президент России.

"Екатеринбург все чаще находится в центре российской и мировой информационной повестки. Матчи Чемпионата мира по футболу, ИННОПРОМ, Царские дни, борьба за право проведения ЭКСПО-2025 – эти и другие события придают городу совершенно особый статус. Жители региона и горожане заслужили, чтобы юбилей уральской столицы был отпразднован с размахом", – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, областные власти совместно с коллегами из администрации города уже давно приступили к подготовке к 300-летию. Но решение президента страны позволит сделать город к юбилею еще более современным для горожан и гостей.

Куйвашев подписал распоряжение о подготовке к 300-летию Екатеринбурга в 2014 году. Документом, в частности, был создан организационный комитет по подготовке к юбилею.

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Медведев назначил Куйвашева главой оргкомитета по подготовке к 300-летию столицы Урала

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Теги: Медведев, Куйвашева, Екатеринбург, Урал



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