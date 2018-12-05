05 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Трамп связал протесты "жёлтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате

Парижское соглашение о климате является "смертельно ошибочным", заявил президент США Дональд Трамп, комментируя протесты из-за роста налогов на бензин во Франции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, протестные акции "жёлтых жилетов" продолжаются с 17 ноября и уже переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства страны: на улицах звучат призывы к отставке президента Эмманюэля Макрона. Ранее, как сообщало Накануне.RU, французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о намерении объявить мораторий на повышение налогов на топливо.

акция протеста против повышения цен на бензин, Париж(2018)|Фото: rt.com

"Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришёл два года назад, — написал Трамп в Twitter. — Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку повышает цену на энергию для ответственных стран и в то же время оправдывает наиболее сильные источники загрязнения".

Напомним, в конце июня американский лидер заявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату по причине его невыгодности при нынешних условиях.

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Трамп связал протесты "жёлтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате

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Теги: Дональд Трамп, Франция, жёлтые жилеты, бензин, топливо, протесты



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