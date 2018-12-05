Трамп связал протесты "жёлтых жилетов" во Франции с Парижским соглашением о климате

Парижское соглашение о климате является "смертельно ошибочным", заявил президент США Дональд Трамп, комментируя протесты из-за роста налогов на бензин во Франции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, протестные акции "жёлтых жилетов" продолжаются с 17 ноября и уже переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства страны: на улицах звучат призывы к отставке президента Эмманюэля Макрона. Ранее, как сообщало Накануне.RU, французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил о намерении объявить мораторий на повышение налогов на топливо.

"Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришёл два года назад, — написал Трамп в Twitter. — Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку повышает цену на энергию для ответственных стран и в то же время оправдывает наиболее сильные источники загрязнения".

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.

Напомним, в конце июня американский лидер заявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату по причине его невыгодности при нынешних условиях.