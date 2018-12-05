МИД Украины: Остановка "Северного потока — 2" будет "лучшей санкцией" против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил "лучшую санкцию" против РФ в связи с инцидентом в Азовском море.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу России в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

По словам Климкина, как передаёт РБК со ссылкой на "Европейскую правду", Киев предложил странам-членам НАТО запретить российским кораблям заходить в порты "цивилизованных стран" в качестве ответа на задержание украинских моряков в Азовском море. Это, а также остановка проекта "Северный поток — 2" было бы, по мнению министра, "лучшей санкцией" против Москвы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в Госдепе США заявили, что инцидент в Керченском проливе является поводом для отказа Европы от реализации проекта газопровода из России в Германию.