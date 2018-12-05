В Госдепе США инцидент в Азовском море связали с проектом "Северный поток — 2"

Инцидент в Азовском море свидетельствует о том, что идущий из России в Германию газопровод "Северный поток — 2", — это "плохая идея". Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

По словам высокопоставленного представителя американского Госдепа, как передаёт РБК, этот случай должен показать всем европейским союзникам Вашингтона, почему проект "Северный поток — 2" является "такой плохой идеей". Он пояснил, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание "российской военной агрессии".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в Европарламенте подготовили проект резолюции об отношениях с РФ, содержащий в том числе требование "остановить" реализацию "Северного потока — 2".