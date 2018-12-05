Жительница Челябинска лишилась пальца из-за яростных соседей

Жительнице Челябинска откусили палец из-за того, что её ребёнок слишком сильно шумел.

29-летняя Ирина с дочерью въехала в новую квартиру минувшим летом. Соседи не возлюбили новых квартирантов, ребенок которых сильно шумел. Скандалы исходили от 41-летней соседки.

Инцидент произошел во время празднования Дня рождения Ирины. Женщина отмечала событие дома с дочкой и друзьями, когда в квартиру ввалились из-за шума соседи. В результате драки злоумышленница набросилась на соседку и откусила ей палец.

Теперь пострадавшая боится выходить в подъезд, сообщает телеграм-канал Mash.