Первый канал получит более полумиллиарда за трансляцию военных парадов

Минобороны России выделит из резервного фонда кабмина более 537 млн руб. Первому каналу.

Средства пойдут на компенсацию расходов на трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 годах. "Организация информационного освещения мероприятия способствовала патриотическому воспитанию граждан Российской федерации и повышению престижа Военно-морского флота", — говорится на сайте правительства.

В 2017 году парад длился 1 час 19 минут, а в 2018 году — 1 час 9 минут. Таким образом, телеканал получит около 2 млн руб. за минуту трансляции.При этом, государственные структуры оплачивают расходы на телевизионные трансляции впервые. Например, парад Победы на Красной площади Первый канал показывает за свой счет, сообщает "Новая газета".