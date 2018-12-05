05 Декабря 2018
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Общество В России

Первый канал получит более полумиллиарда за трансляцию военных парадов

Минобороны России выделит из резервного фонда кабмина более 537 млн руб. Первому каналу.

Средства пойдут на компенсацию расходов на трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 годах. "Организация информационного освещения мероприятия способствовала патриотическому воспитанию граждан Российской федерации и повышению престижа Военно-морского флота", — говорится на сайте правительства.

В 2017 году парад длился 1 час 19 минут, а в 2018 году — 1 час 9 минут. Таким образом, телеканал получит около 2 млн руб. за минуту трансляции.При этом, государственные структуры оплачивают расходы на телевизионные трансляции впервые. Например, парад Победы на Красной площади Первый канал показывает за свой счет, сообщает "Новая газета".

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Первый канал получит более полумиллиарда за трансляцию военных парадов

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Теги: Первый канал, военные парады



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