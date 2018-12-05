05 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

В Совфеде предупредили об ответе на возможный выход США из ДРСМД

В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в России будет ускорена разработка и принятие на вооружение "уникальных" видов оружия, заявил председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне Виктор Бондарев.

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД заявил в конце октября американский президент Дональд Трамп. Ранее, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон остановит свои обязательства по договору, если Москва за 60 дней не вернётся к его исполнению.

По словам Бондарева, обвинения российской стороны в невыполнении положений ДРСМД являются "абсолютно голословными", так как Москва считает необходимым соблюдение договора и выступает за его сохранение.

"Однако в случае расторжения договора американцами мы будем вынуждены ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия", — цитирует его "РИА Новости".

По мнению представителя Совфеда, устранить "сегодняшнее недопонимание" между Москвой и Вашингтоном могла бы адаптация ДРСМД таким образом, чтобы его действие распространялось только на Европу.

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В Совфеде предупредили об ответе на возможный выход США из ДРСМД

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Теги: ДРСМД, РСМД, Совфед РФ, Виктор Бондарев



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