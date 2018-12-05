Стали известны подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил подробности разговора Путина и Трампа.

Беседа глав России и США "на ногах" на саммите G20 длилась десять-пятнадцать минут, сказал он. При этом Трамп сам подошел к Путину. Это случилось на торжественном приеме.

Президент России проинформировал главу Белого дома о ситуации в Керченском проливе, пояснив, что произошло. "Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", — отметил Ушаков. Также была затронута тема Украины, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе на саммите G20 встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был и диалог по теме возможного выхода Вашингтона из ДРСМД.