05 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Стали известны подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил подробности разговора Путина и Трампа.

Беседа глав России и США "на ногах" на саммите G20 длилась десять-пятнадцать минут, сказал он. При этом Трамп сам подошел к Путину. Это случилось на торжественном приеме.

Президент России проинформировал главу Белого дома о ситуации в Керченском проливе, пояснив, что произошло. "Президент США внимательно выслушал нашу аргументацию, я бы так сказал", — отметил Ушаков. Также была затронута тема Украины, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе на саммите G20 встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был и диалог по теме возможного выхода Вашингтона из ДРСМД.

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Стали известны подробности разговора Путина и Трампа на саммите G20

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Теги: Путин, Трамп, G20



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