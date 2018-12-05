Американские сенаторы заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашогги

Сенаторы США заявили о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашогги.

По их мнению, он имеет прямое отношение к смерти журналиста. Директор ЦРУ Джина Хаспел провела для сенаторов закрытый брифинг, посвященный обстоятельствам убийства Хашогги. "Нет ни единого шанса - ни единого - что это [убийство Хашогги] произошло без [участия] наследного принца", — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он призвал ввести санкции в отношении принца, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, исполнителями убийства стали агенты Саудовской Аравии, которые прилетели в Стамбул и убили журналиста. ЦРУ ссылается на перехваченный телефонный разговор между Хашкаджи и послом Саудовской Аравии в США, сообщает "Интерфакс". В разговоре дипломат посоветовал Хашкаджи обратиться в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить необходимые тому документы, и заверил в том, что ему ничего не угрожает.

Тело журналиста Хашукджи нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Журналист критиковал саудовского наследного принца.