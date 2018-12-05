Украинские власти объявили в розыск сотрудников ФСБ России

Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восьмерых россиян в связи с расследованием инцидента в Керченском проливе.

Уголовные дела заведены против начальника погранслужбы ФСБ Крыма контр-адмирала Сергея Станкевича, заместителя руководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирала Геннадия Медведева, начальника службы пункта регионального управления ФСБ капитана первого ранга Руслана Ромашкина. Кроме того, фигурантами стали капитан первого ранга Андрея Шеина, капитаны второго ранга Алексея Шатохина и Алексея Саляева, а также два капитана третьего ранга Андрея Шипицына и Сергея Щербакова.

Саляев — командир пограничного сторожевого корабля "Дон", Шипицын — сторожевого корабля "Изумруд", Щербаков — малого противолодочного корабля "Суздалец".

В частности, Медведеву объявили подозрение в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий. Санкции подразумевают лишение свободы на срок до 15 лет.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что Украина планирует объявить о подозрении еще более чем десяти российским военнослужащим Черноморского флота, пограничной службы ФСБ, военно-воздушных сил и противовоздушной обороны от младшего офицерского состава до генералов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, три корабля ВМС Украины пересекли морскую границу России. Для задержания судов было применено оружие. Экипажи кораблей арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Инцидент стал поводом для усиления давления на Россию. Глава США отказался от запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным на полях G20.