Россиянам разрешили не выплачивать ипотеку

Центробанк предлагает россиянам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в случае трудной жизненной ситуации.

Как заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, это могут быть такие обстоятельства, как потеря работы или несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности. "Человек в одностороннем порядке, по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме, объявлял банку о моратории на текущие выплаты", - сказал Швецов.

Согласно проекту поправок в закон "О потребительском кредите (займе)", заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма займа не превышает 10 млн руб. При этом с момента ипотечного кредита должен пройти как минимум один год.

Также период просрочки по ипотечному платежу не должен превышать 60 дней подряд. Кроме того, среднемесячный доход семьи за три месяца должен снизиться как минимум на 30%, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор обеспокоен не столько ростом объемов ипотеки, сколько ростом ее наиболее рискованного сегмента с первоначальным взносом менее 20%, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, повышение ставок по ипотечным кредитам носит временный характер и не должно считаться чем-то удивительным на фоне повышения ставок Банка России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Так он прокомментировал повышение Сбербанком ставок по ипотеке на 0,4 п.п., которое произошло 22 октября.