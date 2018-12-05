05 Декабря 2018
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Экономика В России

Всемирный банк: майские указы Путина - невыполнимы

Ускорение роста ВВП России до среднемирового уровня к 2024 году, о чем говорится в майских указах президента Владимира Путина, невозможно.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка под названием "Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое". Как следует из документа, для повышения темпов роста российской экономике требуются структурные реформы, среди которых, в том числе - увеличение потока трудовых мигрантов, привлечение новых инвестиций и повышение совокупной факторной производительности.

При этом Всемирный банк указывает, что главную реформу власти России уже провели, увеличив пенсионный возраст. Однако при условии выполнения оставшихся предписаний разогнать экономику до среднемировых темпов роста — около 3% годовых — удастся не раньше 2028 года, говорится в докладе. В ближайшие пять лет ВВП России, как считают аналитики, будет расти не больше чем на 1,3-1,5% в год, сообщает РБК.

Напомним, 8 мая глава государства Владимир Путин опубликовал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В частности, среди целей — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение уровня бедности в стране вдвое, а также инфляции до уровня не более 4%.

Как ранее заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, правительство РФ пока не предложило мер для достижения всех показателей майского указа президента России. "По утверждению Минэкономразвития, сценарные условия (социально-экономического развития, — прим.) учитывают достижение целей, проставленных майским указом", сказал Кудрин. Как подчеркнул глава Счётной палаты, нельзя уверенно сказать, что кабмин предусмотрел меры по достижению этих целей.

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Всемирный банк: майские указы Путина - невыполнимы

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Теги: Всемирный банк, майские указы, ВВП



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